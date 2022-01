La box « permis de conduire » à partir 399 €

L’auto-école en ligne, Cours2conduite, pousse le concept de digitalisation encore plus loin que ses concurrents pour parvenir à offrir des tarifs parmi les plus bas du marché. Dans un communiqué la société se revendique d’ailleurs comme l’auto-école la moins chère de France en proposant une formation au Permis B à partir de 399 € en boîte automatique et 599 € en boîte manuelle.

La startup adopte un modèle hybride. D’une part, avec un entraînement au code dématérialisé comprenant plus de 2 500 questions. Pour la conduite, elle fait appel à des moniteurs indépendants diplômés d’État « freelance », sur le même modèle que les autres auto-écoles en ligne. A la différence, Cours2conduite a digitalisé une partie de la formation, avec jusqu'à dix heures de formation à la conduite en ligne, en plus des cours de conduite.

Les élèves peuvent réviser en amont les notions qu’ils aborderont pendant le cours, afin d’être prêts une fois installés dans la voiture à travers des explications en ligne accompagnées de vidéos de cours, de fiches explicatives et de quizz. Pour les fondateurs, « ces cours en ligne permettent de pallier un problème rencontré par les élèves : lorsqu’ils paient un forfait de 20 heures en auto-école (traditionnelles et en ligne), ils ne conduisent réellement que pendant 15 heures, un quart de l’apprentissage étant composé d’explications à l’arrêt. Le système ne fait plus payer cette différence aux élèves. » Cette formation présente aussi l’avantage d’une grande flexibilité, puisque accessible 24h/24h.

La startup et l'enseigne carrefour se sont associées pour lancer les premières box permis disponibles dans les supermarchés. Les coffrets cadeaux "permis de conduire" sont disponibles en boîte automatique et en boîte manuelle, à partir de 399 €, soit jusqu'à 60% moins cher qu'en auto-école classique.