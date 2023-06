La Byd Dolphin joue à la guerre des prix avec la MG4

Après l’entrée réussie de MG (désormais sous pavillon SAIC) grâce à sa gamme de véhicules électrifiés aux tarifs défiant toute concurrence, Byd veut également prendre sa part du gâteau sur le marché automobile européen. Au commencement, le constructeur chinois est resté assez frileux avec ses premiers modèles (Tang, Han et Atto3) dont les prix n’ont rien d’impressionnant dans leurs catégories respectives.

Mais les choses prennent une tournure différente avec la Dolphin, cette nouvelle compacte électrique calibrée pour voler dans les plumes de la Renault Mégane E-Tech, de la Volkswagen ID.4 et surtout de la MG4. Alors que cette dernière se prévalait d’une gamme de prix très inférieure à celle de ses concurrents directs, la Dolphin fait encore plus fort : elle se négocie à partir de 28 990€ dans sa version de base en finition Active, avec des batteries d’une capacité de 45 kWh et dotée d’un moteur de 95 chevaux. A ce prix, il faut se contenter de performances en retrait par rapport à la MG4 et ses 170 chevaux, mais l’autonomie devrait s’approcher de celle de sa rivale chinoise qui peut parcourir 350 km (facturée elle 29 990€ en premier prix).

33 990€ pour les grosses batteries

Quant à la version haut de gamme avec les batteries de 60 kWh et le moteur de 204 chevaux, l’addition démarre à 33 990€. Soit exactement le prix de la MG4 avec ses batteries de 64 kWh et son moteur de 204 chevaux. L’auto vendue sous le badge de l’ancienne marque anglaise conserve un petit avantage sur l’autonomie maximale annoncée (450 km contre 427), mais il sera intéressant de comparer les deux voitures dans le détail pour voir laquelle propose le meilleur rapport prix-prestations. La concurrence non-chinoise est en tout cas beaucoup plus chère puisqu’à titre d’exemple, la Renault Mégane E-Tech démarre à 38 000€ avec ses petites batteries de 40 kWh.