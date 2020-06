La Charente repasse à 90 km/h

Grâce à la loi mobilités, depuis fin 2019, les départements qui souhaitent revenir sur la limitation à 80 km/h le peuvent. Après la Haute-Marne, la Corrèze ou encore le Cantal, c’est au tour de la Charente de franchir le pas. Depuis ce 11 juin à 11 heures, une partie des routes de ce département est de nouveau limitée à 90 km/h, comme c’était le cas avant le 1er juillet 2018 et l'instauration des 80 km/h.

Ce n’est toutefois qu’une petite part du réseau charentais qui est concernée puisque les 90 km/h sont de retour sur 449 km, soit 10 % des routes du département ! Mais ce sont les grands axes les plus structurants, et considérés comme les moins dangereux. Les nationales 10 et 141 ne sont de plus pas concernées puisqu’elles sont gérées par l’Etat et ne peuvent donc pas revenir à 90 km/h.

L'opération n'est pas sans coût, puisque la remise en place de la signalétique adéquate va entraîner 100 000 euros de dépenses. Le département a toutefois réduit la note en réutilisant les anciens panneaux 90 qui avaient été mis de côté. Parmi les routes concernées par ce retour au 90, listées par France Bleu, il y a 53 km de la RD 674 entre Angoulême et la Dordogne, 46 km de la RD 951 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et la Haute-Vienne ou encore 28 km de la RD 939 Ouest entre Angoulême et Sonneville (28 kilomètres).