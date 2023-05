La charge rapide endommage-t-elle vraiment la batterie des voitures électriques ?

Depuis quelques années, on entend régulièrement dire que la charge rapide en courant continu, une technique de recharge nécessaire pour les voitures électriques lors de longs trajets, risque de réduire la durée de vie des batteries. On manque encore malheureusement de données sur le sujet mais l’étude d’Aviloo Battery Diagnostics, un spécialiste autrichien qui commercialise un test permettant de mesurer l’état des batteries des voitures électriques, permet d’en apprendre un peu plus sur ce point.

D’après son étude publiée à la fin du mois de mars, l’utilisation régulière de la recharge rapide aurait bien un impact négatif sur la durée de vie des batteries des voitures électriques. Réalisée pendant trois ans sur 160 modèles différents, l’étude indique que les autos dont les propriétaires utilisant exclusivement la recharge rapide présentent une usure supérieure de 7,5% après 100 000 kilomètres de vie par rapport aux autos électriques rechargées en courant alternatif. Elle montre aussi que ces batteries vieillissent de 17% en plus après 200 000 kilomètres.

Pas si catastrophique ?

L’étude manque hélas de chiffres et de précisions mais les quelques données qu’elle procure n’ont pas de quoi effrayer outre-mesure : si les batteries d’une voiture électrique ne s’endommagent que de 7,5% en plus après 100 000 kilomètres et de 17% après 200 000 kilomètres, les pertes en efficacité à cause de la charge rapide ne seraient pas si importantes. Les batteries d’une voiture électrique s’usent de toute façon de manière naturelle au fil des cycles de charge mais les rares données sur la fiabilité à long terme de ces batteries sont plutôt de nature à rassurer elles aussi.