L'impressionnante fiabilité des batteries annoncée par Tesla

Les batteries d’un véhicule électrique représentent toujours son point le plus sensible. Elles comptent pour une bonne partie du coût d’achat de la voiture et en cas de défaillance, leur changement total entraîne le règlement d’une facture au montant astronomique. Voilà pourquoi la fiabilité des batteries des voitures électriques est un facteur déterminant de leur viabilité sur le long terme. En la matière, on manque encore de données en raison de la relative nouveauté des voitures électriques sur le marché. On s’inquiétait récemment de pratiques problématiques en matière de réparation des véhicules électriques notamment dans certains pays européens, avec une grosse proportion de modèles à zéro émissions envoyés à la casse au moindre souci d’après une étude de Bloomberg. Mais la fiabilité générale des batteries des voitures électriques semble plutôt bonne pour l’instant.

D’après Tesla, cette fiabilité des batteries serait même carrément excellente sur le long terme. Dans son « rapport d’impact 2022 » qui vient de sortir, le constructeur américain dresse un tableau sur la dégradation moyenne des batteries de ses Model S et X en fonction du kilométrage. Les chiffres sont impressionnants puisque d’après le tableau ci-dessus, ces batteries perdraient seulement 12% de leur efficacité en moyenne après 200 000 miles parcourus, soit un peu plus de 320 000 kilomètres. En d’autres termes, les Tesla seraient capables de garder leurs batteries d’origine pendant toute leur vie et en perdant très peu de leurs performances. Le tableau n’inclut pas les Model 3 et Model Y, faute d’une existence suffisamment ancienne pour collecter des données sur le long terme.

C’est Tesla qui le dit…

Bien évidemment, il s’agit là de chiffres donnés par Tesla et non pas par un organisme extérieur au constructeur américain. Sont-ils optimistes afin de mettre en valeur la fiabilité de ces Tesla, parfois critiquée par le passé sur d’autres points que la tenue des batteries ? Il y a quelques semaines, c’est la fiabilité de la toute première Tesla Roadster qui était étudiée par une société tierce. Et les retours semblaient bons à ce niveau, en-dehors d’une certaine série de modèles 3.0. Mais plus le temps s’écoulera et plus on aura de recul sur ces questions.