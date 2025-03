La Citroën C3, le Dacia Duster et le Volkswagen Tiguan « cartonnent »

La Dacia Sandero s’impose désormais comme la voiture neuve la plus vendue d’Europe, sacrée en 2024 (en battant le Tesla Model Y arrivé premier en 2023) juste devant la surprenante Renault Clio. La citadine « low-cost » du groupe Renault fait aussi la course en tête sur ce même marché européen pour l’année 2025, avec 42 963 exemplaires vendus sur les deux premiers mois de l’année d’après les données de Dataforce et 21 604 unités écoulées en février 2025 d’après celles de JATO. Sur ce dernier mois de février, elle progresse modestement de 4% par rapport à février 2024.

Derrière, on retrouve la nouvelle Citroën C3 qui, avec 18 540 exemplaires vendus en février 2024, progresse aussi de 4%. Elle s’est vendue à 33 968 exemplaires sur les deux premiers mois de l’année 2025 d’après Dataforce, soit une hausse de 5,1%. Rappelons que ces chiffres incluent sa variante 100% électrique, écoulée à 5 156 exemplaires sur le mois de février 2025. Mais clairement, la citadine de la marque aux chevrons réalise un bon démarrage européen après la catastrophe de ses problèmes de mise au point lors de ses premières semaines d’existence. Et ce malgré quelques soucis persistants qui gênent toujours certains de ses propriétaires !

Le Dacia Duster marche fort lui aussi

Autre nouveauté importante du marché automobile européen, le Dacia Duster de troisième génération permet aussi au constructeur roumain d’afficher une belle part de marché sur le segment des SUV citadins. D’après Dataforce, il domine la catégorie des petits SUV devant le Volkswagen T-Roc, avec 30 656 exemplaires écoulés sur les deux premiers mois de l’année 2025 soit une hausse de 15,6%. En février, il termine à la sixième place des ventes avec 15 401 exemplaires écoulés (hausse de 14% des ventes par rapport au même mois de l’année 2024). Il talonne ainsi la Volkswagen Golf (16 033 exemplaires à -18%), la Peugeot 208 (16 532 à -10%) et n’est pas si loin de la Renault Clio et de la Citroën C3 installées aux troisièmes et secondes places.

Le Tiguan démarre bien grâce aux remises

Autre tendance de ce début d’année 2025, le solide démarrage du Volkswagen Tiguan de troisième génération : en tête de sa catégorie sur les deux premiers mois de l’année avec 32 704 exemplaires écoulés (+29,7%) et en février avec 14 363 exemplaires distribués (+43% !), il s’impose probablement comme une belle machine à cash pour le constructeur allemand même s’il doit ces beaux résultats à de grosses remises. Sans elles, le bilan serait sans doute beaucoup moins bon car le modèle est devenu très cher par rapport à ses concurrents chez les SUV compacts.