La Cour des comptes épingle la politique de la Sécurité Routière

la Cour des comptes se contredit sans la moindre gène et personne pour relever?

Ils passent de "la mise en place des radars automatiques en 2003 a porté ses fruits et affirme qu'ils ne sont pas des pompes à frics" à "Le déséquilibre avec la lutte contre la vitesse est flagrant comme en atteste le nombre de points retirés : 70 % d'entre eux concernent la vitesse contre seulement 0,9 % pour usage de stupéfiants au volant et 5,2 % pour conduite sous l'emprise de l'alcool.... l'effet de l'alcool et des stupéfiants qui entraîne 43 % des décès".