La Dacia Sandero devient la voiture la plus vendue en Europe

Depuis le début de l'année, c'est la valse des championnes pour le marché automobile européen. La Golf n'est plus la reine incontestée ! Elle s'est fait voler à plusieurs reprises la première place, d'abord par la Toyota Yaris puis la Peugeot 208. Et voici une autre auto qui l'a devancée, en juillet, et pas des moindres ! Il s'agit de la Dacia Sandero.

C'est une grande première pour la citadine low-cost, apparue en 2008 et dont la nouvelle génération a été lancée fin 2020. Portée par une recette encore plus aboutie, avec notamment une présentation intérieure plus soignée et une dotation plus moderne, sans renoncer aux prix très agressifs, la Sandero ne cesse de capter de nouveaux clients.

De quoi la mener jusqu'au sommet du classement des meilleures ventes sur le Vieux Continent le mois dernier. Selon les chiffres publiés par Jato, elle s'est écoulée à 20 446 exemplaires en juillet. Elle a même distancé les autres modèles : la Golf a été livrée à 19 425 unités. Le podium est complété par la Toyota Yaris, vendue à 18 858 exemplaires.

Autre fait notable : dans le top 10, il n'y a pas la Peugeot 208… et surtout pas la Renault Clio ! Une absence qui pourrait inquiéter au sein du groupe Renault. Mais elle invite à nuancer ce classement, et tous ceux de l'année 2021. Les ventes restent très perturbées par le contexte sanitaire et par la pénurie de semi-conducteurs. Le marché total en juillet a d'ailleurs baissé de 24 % par rapport à 2020 et 26 % par rapport à 2019.

La Sandero n'est pas la seule à atteindre un niveau surprenant. Si le T-Roc est le SUV le plus vendu en juillet, on trouve à la sixième place du général le Hyundai Tucson, dont la nouvelle génération connaît un début de carrière en trombe.

Le Top 10 des ventes en Europe - juillet 2021