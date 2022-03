La Dacia Sandero est-elle toujours la moins chère des voitures neuves ?

Dacia a de nouveau augmenté les prix des Sandero (la classique et la Stepway) le 1er mars. Depuis le lancement de la troisième génération, à l'automne 2020, c'est la cinquième hausse des prix ! Et cette fois, même le modèle d'accès est devenu plus onéreux, avec pour effet de passer la barre symbolique des 10 000 €.

La moins chère des Sandero, et donc des Dacia, coûte maintenant 10 490 €. On est désormais loin de la Dacia à 7 500 € ! Et en un an et demi, le ticket d'entrée de la Sandero a pris quasiment 2 000 €. La voiture avait été lancée avec un prix de départ de 8 690 €. On a déjà pu l'expliquer sur Caradisiac, l'envolée du prix de base s'explique avant tout par la suppression de la finition dépouillée Access.

La première finition est maintenant l'Essentiel, à l'équipement bien moins rudimentaire. Il y a en série six airbags, le freinage d'urgence automatique, l'allumage automatique des feux, le régulateur/limiteur de vitesse, les vitres avant électriques, la banquette 1/3-2/3, l'ordinateur de bord, les phares LED et la connexion smartphone pour l'accès à la radio. Il manque la clim, en option à 900 €. L'écran tactile 8 pouces et les radars de recul sont en pack à 500 €.

Mais si Dacia a un temps préservé son prix psychologique de 9 990 €, cette déclinaison Essentiel avec le moteur SCe de 65 ch a donc pris 500 € pour grimper à 10 490 € hors option. Le constructeur n'échappe pas à la tendance inflationniste, devant lui aussi composer avec une hausse des coûts des matières premières.

Assurément, dans la catégorie des citadines polyvalentes, la Sandero garde des prix imbattables. La Citroën C3 You ! avec clim et radio est par exemple à 14 890 €. Toutefois, pour le conducteur qui cherche la voiture neuve la moins chère, et qui était prêt à se contenter de la version Access à moins de 9 000 €, la Dacia est-elle toujours aussi intéressante après ses nombreuses hausses de prix ?

Les remises de la concurrence sont intéressantes

À ce jour, la Sandero reste l'auto "classique" la moins chère en vente en France, Dacia y veille. Reste que le jeu des promotions peut venir jouer les trouble-fêtes. Car chez Dacia, il n'y a pas de rabais, c'est clair. Mais pendant ce temps, des concurrents proposent des remises qui permettent de bien placer leur véhicule d'entrée de gamme. Il y a par exemple la Fiat Panda, avec un bloc à micro-hybridation de 70 ch. Affichée à 12 290 €, elle profite d'une remise sans condition de 1 500 €, ce qui fait donc 10 790 € pour tous, avec même en série la clim.

Chez Hyundai, l'i10 1.0 67 ch Initia a une promo de 1 300 €, ce qui donne un prix de base remisé de 10 940 €. S'il n'y a pas la clim, il y a en série l'aide au maintien dans la voie et la surveillance de fatigue du conducteur. Autre atout de la Hyundai, la garantie de 5 ans.

Autre exemple, la Mitsubishi Space Star. Prix de départ de 12 590 €, mais il y a un rabais de 1 700 €, ce qui donne 10 890 €. Et il y a ici en série la clim manuelle, le capteur de pluie, les rétros électriques et la radio avec lecteur CD ! De plus, comme la Hyundai, elle profite d'une garantie 5 ans, deux ans de plus que chez Dacia.

Alors certes, les Panda et i10 sont d'une taille inférieure et donc moins spacieuses, tandis que la Space Star a des rides. Mais pour qui cherche avant tout un "déplacoir" avec un prix canon et un équipement correct, à force d'augmenter ses prix, la Dacia commence à être moins bien placée.

Elle garde toutefois un atout majeur en poche : sa déclinaison GPL, à partir de 12 490 €, qui permet de faire fondre le budget carburant.