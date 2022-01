La demande de pneus quatre saisons s'est envolée

L'ETRMA, l'association européenne qui regroupe les fabricants de pneumatiques, a dressé le bilan des ventes de pneus sur le Vieux Continent en 2021. Premier constat logique : ce marché est aussi impacté par les difficultés des constructeurs à produire des voitures, à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Ainsi, le nombre de pneus vendus pour la toute première monte des voitures particulières et utilitaires légers a reculé de 8 %, à 61,8 millions de gommes. Toutefois, les producteurs ont le sourire. Le marché dit du remplacement, c’est-à-dire les pneus vendus pour des voitures déjà équipées, a augmenté de 14 %. Et ce marché est nettement plus important, avec 219,5 millions de pneus vendus ! Cela peut s'expliquer par un phénomène de rattrapage, les conducteurs ayant moins roulé en 2020 avec les confinements.

Dans ce marché, il y a une tendance à souligner : le boom des pneus quatre saisons, des gommes qui sont capables de jouer le rôle de pneus hiver et été. Leurs ventes ont bondi de 35 % en Europe l'année dernière. Soit 28,1 millions de ventes, contre 20,9 millions en 2020. Ces pneus grignotent ainsi des parts de marché, même s'il se vend toujours plus de pneus hiver (50,6 millions).

Le pneu quatre saison a pu être porté par l'arrivée de la loi montagne en France, près de 40 départements étant concernés par l'obligation d'équipements hivernaux. Il faut ainsi s'équiper de chaînes, de chaussettes ou de pneus adaptés. Et les pneus quatre saisons sont acceptés. Pour de nombreux Français qui n'habitent pas dans une zone très montagneuse, ils sont un compromis intéressant.

D'ailleurs, le nombre de pneus remplacés a grimpé en France en 2021 par rapport à 2019, année d'avant pandémie, alors qu'il a reculé en Allemagne et en Italie. Près de 35 millions de pneus de remplacement ont été écoulés dans l'Hexagone l'année dernière.