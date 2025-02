La discrète sortie du Mazda MX-30 électrique

Le Mazda Mx-30 n'est plus disponible qu'en version à prolongateur d'autonomie chez nous.

En attendant la mise au point de véhicules bien plus sophistiqués, les premiers pas de Mazda sur le terrain des voitures électriques ne se passent pas aussi bien que chez d’autres constructeurs. Le MX-30, ce petit crossover urbain dépourvu de moteur thermique, pouvait bien se prévaloir d’un design assez séduisant à l’extérieur comme à l’intérieur. Hélas, la faible capacité de ses batteries (35,5 kWh) et son efficience assez moyenne l’ont, comme la citadine Honda e, éloigné du succès commercial.

Depuis l’année dernière, il existe aussi dans une version à petites batteries propulsée par un moteur électrique mais alimenté en énergie, lorsque ces batteries sont déchargées, par un moteur rotatif fonctionnant avec de l’essence. Jugeant le potentiel commercial de cette version supérieur, le constructeur japonais a décidé de retirer le MX-30 100% électrique du catalogue français. Si vous voulez un MX-30, il faudra donc désormais vous contenter de sa version à prolongateur d’autonomie affichée à partir de 38 250€ (ou 31 050€ actuellement grâce à une grosse remise).

Bientôt de vraies voitures électriques Mazda à la conception optimisée

La Mazda 6e, une nouvelle berline électrique conçue sur la base d’un modèle de marque chinoise, a également un peu déçu à sa présentation au niveau de sa puissance de charge dans sa version à grosses batteries (limitée à 95 kW contre 200 kW pour son entrée de gamme équipée d’accumulateurs plus petits). Son efficience électrique n’a rien d’impressionnant non plus au regard de modèles comme la Volkswagen ID.7 ou la Tesla Model 3.

Mais Mazda travaille actuellement sur ses premiers modèles électriques conçus depuis le départ en tant que tels, avec une plateforme pensée uniquement pour cette technologie et des performances théoriquement meilleures. D’ici 2026 au plus tard, on pourra donc juger Mazda sur ses voitures électriques 100% conçues en interne, qui arriveront presque en même temps que les Honda électriques de la nouvelle génération « Zero ».