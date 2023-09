La DS 3 envoûtée par l’Esprit de voyage

Après les DS 4, DS 7 et DS 9, la DS 3 profite désormais de la finition Esprit de voyage qui s’apparente à une « collection empreinte de raffinement » selon la marque. Plus concrètement, cette DS 3 arbore des équipements spécifiques comme un intérieur clair Gris Galet composé de cuir, notamment sur la planche de bord et les sièges. Ces derniers peuvent recevoir en option un autre traitement de couleur noir. À l’avant, les seuils de porte sont habillés de la signature « Esprit de voyage ».

Le nom de cette « collection » est également affiché à l’extérieur, sur les portes avant et les coques de rétroviseurs, tandis que les jantes de 18 pouces sont de type Kyoto.

Basée sur le niveau Rivoli, la DS Esprit de voyage propose un accès et démarrage sans clé, le système multimédia avec la navigation 3D, ainsi que les packs d’équipements qui regroupent les sièges avant chauffants, l’accoudoir central, le rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, les vitres arrière surteintées ou encore les feux arrière à LED. Son surcoût par rapport à la finition Rivoli s’élève à 250 €.

Essence, diesel et électrique

Comme les autres DS de la gamme, elle peut être associée à toutes les motorisations, soit le PureTech 130 ch EAT8, le BlueHDi 130 ch EAT8 et l’électrique E-Tense. Les prix sont respectivement de 36 450 €, 38 050 € et 45 050 €.