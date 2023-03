DS 4 & DS 7 Esprit de Voyage, à partir de 44 550€

DS dévoile une nouvelle série spéciale pour sa nouvelle DS 4 et son DS 7 récemment passé par la case restylage, que la marque présente comme une « collection » pour jouer les créateurs de mode. Mais n’imaginez pas que le nom « Esprit de Voyage » cache des éléments particulièrement sensationnels. Il ne s’agit que d’une finition basée sur le niveau Rivoli, avec une présentation spécifique à l’extérieur comme à l’intérieur.

La DS 4 « Esprit de voyage » bénéficie de quelques détails extérieurs qui lui sont propres : « sur les coques de rétroviseurs, le motif gravé au laser a été volontairement adapté pour suggérer le déplacement et l’aérodynamique et, ainsi, symboliser le voyage. La face avant se pare de DS WINGS Noir Brillant entre les projecteurs DS MATRIX LED VISION et la calandre rehaussée d’une cascade de pampilles chromées. L’entourage des vitres et le volet de coffre sont habillés par d’élégants décors Noir Brillant. Les jantes 19 pouces baptisées CANNES, diamantées avec vernis mat, présentent une nouvelle teinte Gris Anthracite mat ».

Le communiqué décrit aussi l’extérieur du DS 7 « Esprit de Voyage en des termes élogieux : « la signature ESPRIT DE VOYAGE s’affiche sur les portes et les coques de rétroviseurs arborent un motif spécifique gravé au laser. La ligne est surlignée par des finitions Noir Brillant sur les DS WINGS, les entourages de vitres, les barres de toit et le sabot avant, associées à une calandre elle aussi Noir Brillant ponctuée de pampilles chromées. Les jantes 19 pouces exclusives, baptisées OYAMA, arborent également une nouvelle teinte spécifique ». Les deux séries spéciales ont également droit à une configuration intérieure spécifique avec plusieurs teintes de gris et quelques détails propres à la version.

A partir de 44 550€

La DS 4 Esprit de Voyage démarre à 44 550€ avec le Puretech 130, à 45 500€ pour le diesel de 130 chevaux et à 52 600€ pour l’hybride rechargeable 225 chevaux. Le DS 7 Esprit de Voyage commence lui à 52 500€ avec le diesel de 130 chevaux, 61 300€ avec l’hybride rechargeable de 225 chevaux et 67 600€ avec l’hybride rechargeable de 300 chevaux.