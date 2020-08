La fermeture de l'usine Nissan barcelonaise retardée à décembre 2021

Un peu d'air pour les travailleurs de l'usine Nissan de Barcelone. Le constructeur Nippon s'est engagé à maintenir en activité l'usine de Barcelone plus longtemps que prévu afin que les autorités s'organisent plus confortablement pour reclasser les personnes concernées par cette fermeture. Une promesse gagnée par les employés après plus de 30 heures de discussion entre les parties.

Conformément aux discussions, la structure bloquée depuis début mai par des grévistes rouvrira ses portes fin août. Nissan emploie sur place 3000 ouvriers. La marque fait aussi travailler indirectement 20 000 personnes par l'intermédiaire de ses nombreux sous-traitants. Des utilitaires électriques e-NV200 et des pick-up Navara sortent des chaînes. La nouvelle génération du premier sera confiée par la suite à l'usine française Renault de Maubeuge tandis que la production du second déménagera en Afrique du Sud.

Nissan estime le coût de la fermeture de cette usine à 1,7 milliard d'euros. Une reprise par le géant de la pétrochimie Ineos avait été premièrement envisagée avant que l'entreprise anglaise ne s'oriente finalement vers la structure Mercedes anciennement en charge des Smart située en France. Nissan Barcelone fermera donc ses portes en décembre 2021 un an après la date initialement prévue.