La Ferrari de Schumacher bientôt à vendre

Si plusieurs millions d'euros traînent quelque part sur votre compte en banque et que la Formule 1 vous passionne, voici une occasion à ne pas rater. La Ferrari 248 F1 cumulant six victoires en 2006 grâce au talent de Michael Schumacher déboulera dans les lots du spécialiste RM Sotheby's.

La voiture de course en question prend le numéro de châssis 5 sur 8 pour la saison. Elle se plaçait sur la grille de départ en pole position à Imola -4ème épreuve du calendrier- avant de franchir l'arrivée en tête. Il s'agissait de la première victoire de Schumacher en 2006.

Un historique garni de plusieurs victoires

La suite était tout aussi impressionnante avec une deuxième place plusieurs fois en Espagne, Angleterre et Canada. Cette 248 F1 et Michael Schumacher remportaient pour couronner le tout les Grand Prix d'Allemagne, des États-Unis et de France.

Une estimation dépassant les 10 millions d'euros

Le responsable de la vente RM Sotheby's indique via un communiqué que cette monoplace passait des mains de Ferrari vers celles d'un passionné en décembre 2007. L'homme l'utilisait depuis pour des sessions privées à Fiorano et des expositions. Elle était par exemple visible dans le Petersen Automotive Museum de Los Angeles en 2017 lors d'une exposition en hommage à Ferrari. Des enchères dépassant les 10 millions d'euros sont attendues pour cette monoplace d'exception. Rendez-vous le 14 novembre pour découvrir sa valeur de revente.