La Ferrari KC23 est une belle voiture de course qui ne sert à rien

La Ferrari 488 GT3 représentait les couleurs de Ferrari dans la catégorie FIA GT3, celle des autos visibles notamment aux 24 Heures du Nürburgring, de Spa-Francorchamps ou même du Mans à partir de l’année prochaine. Elle vient d’être remplacée à ce titre par la 296 GT3, préparée avec l’aide des Français d’Oreca.

La Ferrari KC23 se base précisément sur cette 488 GT3 (dans sa dernière version EVO), mais avec une carrosserie entièrement différente et dessinée par les équipes de la marque à la demande d’un client qui voulait la voiture de circuit de ses rêves. Elle garde un gros aileron fixe comme le modèle d’origine, mais avec une face avant aussi futuriste que la poupe et des portières à ouverture en élytre.

Juste pour le plaisir

Ferrari ne donne pas de détails techniques sur la machine, qui reprend le V8 bi-turbo de la 488 GT3 à un niveau de puissance probablement important s’il n’y a plus les brides d’admission réglementaires imposées normalement en course. L’auto n’a d’ailleurs plus le droit de courir en compétition, ce qui la limite désormais au rang de simple « voiture de circuit » hors compétition. Et elle aura sans doute coûté beaucoup plus cher qu’une simple 488 GT3 à son propriétaire en raison des moyens nécessaires pour la mettre au point. Mais qui sommes-nous vraiment pour juger de l’utilité d’une voiture ?