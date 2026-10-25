La Fiat Multipla aurait pu être avant-gardiste avec cette motorisation révolutionnaire

Avec le Multipla, Fiat n’a pas conçu qu’un monospace étrange. Son but était de le produire un peu partout dans le monde avec des petites usines dédiées, mais aussi de le commercialiser en des motorisations écologiques. Dès son lancement en 1998, le géant turinois annonçait plusieurs types d’alimentation pour la mécanique : essence et diesel, dans un premier temps, ainsi que, plus tard, méthane, et méthane/essence. Dans le plancher, on pouvait aisément loger des bombonnes de gaz. Mais pas seulement.

Dans le communiqué de presse, on apprend l’arrivée prochaine d’une motorisation hybride essence/électrique. Et comme on a beaucoup de place sous les passagers, on peut loger beaucoup de batteries, et faire du Multipla un hybride rechargeable. Du jamais-vu en série ! On y loge des accumulateurs Ni-Mh similaires à ceux de la GM EV1, d’une capacité de 19 kWh, qui alimentent un moteur électrique asynchrone Siemens développant 30 kW et 130 Nm. Il peut animer les roues avant tout seul, ou bien en épaulant le bloc à essence, le 1,6 l de 103 ch, lui-même attelé à une boîte robotisée Selespeed. Le constructeur travaillait depuis longtemps à l'hybridation, ayant même fait tester des 131 hybrides à la presse en 1981.

En mode tout électrique, ce Multipla Hybrid Power peut parcourir 80 km, une distance tout à fait valable actuellement, à une vitesse maxi de 80 km/h. Avec les deux moteurs ensemble, le Fiat atteint 155 km/h, ce qui est bien suffisant. En 2000, une flotte de dix de ces Multipla a été fournie à la police municipale de Naples, dans le cadre de son projet Atena, consistant à tester 80 véhicules à bas impact environnemental. Ces Fiat étaient donc tout à fait fonctionnels, alors pourquoi ne pas les proposer au grand public ?

A cause du prix des batteries, de l’ordre de 30 000 $, soit plus de 47 000 € actuels. Colossal ! Ensuite, celles-ci se chargeaient en 10h, forcément sur une prise domestique en l’absence de réseau public, ce qui limitait l’intérêt de ce Multipla, même s’il pouvait les raviver à l’aide de son moteur thermique, au prix d’une consommation décuplée. Par ailleurs très lourd (1 800 kg), et privé de sa place centrale avant, utilisée pour loger l’électronique de gestion, très encombrante à l’époque, le Fiat n’avait que peu de chances commercialement.

D’autant plus que l’écologie n’obsédait pas encore les foules. N’empêche. Fiat, au lieu de purement et simplement abandonner le projet, aurait pu tenter d'affiner la technologie de ce Multipla, en proposant par exemple de louer ses batteries (comme le fera Renault avec la Zoé), et de le rendre moins cher. Mais ses finances peu brillantes l’en ont certainement empêché, le privant ainsi d’une avancée technologique déterminante. Par ailleurs, les dix exemplaires hybrides auraient été détruits. Bien dommage, surtout qu'en comparaison du Multipla Hybrid Power, le concept Multiplay n'apporte pas grand-chose...