La fin surprise de Vilebrequin, l'énorme chaîne Youtube automobile française

Créer leur propre chaîne Youtube et grossir jusqu’à intéresser des millions de fans au bout de quelques années d’activité seulement. Voilà ce qu’ont réussi à faire Sylvain Levy et Pierre Chabrier, deux amis qui se sont rencontrés dans un trajet Blablacar avant de se lancer dans un projet qu’ils n’auraient jamais imaginé aussi riche en aventures et autres expériences extraordinaires. Fondée en 2017, leur chaîne Youtube est devenue la plus grosse de l’univers automobile francophone. Ils ont également été recrutés par la chaîne RMC Découverte pour animer en 2024 la nouvelle saison de l’émission Top Gear France, ses dirigeants cherchant à élargir sa base de téléspectateurs en profitant de leur notoriété.

Compte tenu du succès actuel de leur chaîne, l’annonce parue hier soir dans une nouvelle vidéo a de quoi surprendre : les deux compères viennent d’officialiser leur séparation et la fin de la chaîne Vilebrequin, motivée d’après eux par des problèmes de surcharge de travail, de divergences d’opinions et une envie de se recentrer chacun de son côté sur de nouveaux projets.

On les verra dans Top Gear France en 2024

Ils précisent que la saison 2024 de Top Gear France se déroulera comme prévu, même si la probabilité de les voir continuer l’émission après cette première saison paraît assez improbable. Sylvain Levy explique vouloir continuer à aborder l’automobile dans sa nouvelle chaîne Youtube personnelle, en plus de s’aventurer dans la thématique des jeux vidéo. Pierre Chabrier prévoit lui aussi de ne plus se limiter à l’automobile et les deux précisent qu’ils pourraient se retrouver de manière ponctuelle dans des productions communes.