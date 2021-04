La Ford électrique sur base Volkswagen sera un SUV

L'Allemagne n'est pas uniquement le nœud de la transition électrique des constructeurs nationaux. C'est aussi l'épicentre de la mue de Ford en Europe, dans ses quartiers généreux de Cologne. Ford y investit plus de 800 millions d'euros pour transformer son usine et accueillir de nouveaux modèles. Et l'un des premiers arrivera vite, grâce au partenariat noué avec Volkswagen, qui permet à Volkswagen de se servir de la plateforme modulaire MEB.

L'auto en question a été surprise par certains de nos confrères sous une bâche, laissant déjà entrevoir son profil très proche d'une ID.4. Les Anglais d'Autocar confirment qu'il s'agit d'un SUV électrique du gabarit d'un Puma, qui sera lancé en 2023. Rappelons que l'accord entre Ford et Volkswagen prévoit, en retour, un partage de la plateforme du Ranger pour Volkswagen, qui s'appuie dessus pour le nouvel Amarok.

Chez Ford, l'électrification est plutôt complexe. Le Mustang Mach-E repose sur la plateforme GE1, elle-même vaguement dérivée de celle des Focus et Kuga actuelles. Le nouveau modèle à venir, lui, sera donc sur une plateforme Volkswagen. Mais ce n'est pas tout, puisque Lincoln, la branche luxe du groupe Ford, prépare au moins un modèle électrique, qui, lui, sera basé sur la plateforme de Rivian, dont Ford possède une part de capital...