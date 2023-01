La future Lamborghini Aventador dévoilée, ou presque

Celle qui remplacera l’Aventador en 2023 est presque dévoilée, malgré elle. En effet, les brevets déposés auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ont pris la poudre d’escampette pour se retrouver sur la toile. Pour le moment, elle ne s’était montrée qu'en tenue de camouflage.

Désormais, de nombreux détails sont visibles. A l’avant, le court capot plongeant et la lame inférieure sont bien dans l’esprit des modèles actuels. En revanche, les parties latérales font davantage penser à la Sian, l’hypercar hybride présentée au salon de Francfort en 2019 et produite à seulement 63 unités.

La comparaison s’arrête là lorsque l’on s’attarde sur le profil, enfin presque. Les jantes sont plus ajourées et adoptent moins de branches, mais là aussi, il subsiste une petite apparentée avec la Sian. Cependant, les entrées d’air ainsi que la petite vitre de custode diffèrent franchement. On note tout de même que les porte-à-faux semblent conséquents.

C’est au final l’arrière le plus intéressant. Ainsi, on découvre des feux en forme de Y et deux sorties d’échappement de forme hexagonale. Les prototypes déjà aperçus utilisaient quatre sorties rondes. Sur la vue du dessus, on remarque deux arêtes qui naissent en haut du pare-brise pour se prolonger jusqu'au moteur.

Toujours un V12

Cette hypercar se mettra au goût du jour en adoptant la technologie hybride rechargeable. Il sera donc possible de rouler en Lamborghini en silence et sans brûler une goutte de carburant. Mais que les fans se rassurent, un bon vieux bloc V12 viendra chatouiller vos oreilles. La puissance de l’ensemble sera certainement distribuée aux quatre roues, celle du V12 à l’arrière et celle des électromoteurs à l’avant. L’ajout d’une batterie et de moteurs électriques ne sera pas sans incidence sur le poids, mais on peut compter sur la firme italienne pour utiliser abondamment la fibre de carbone afin de compenser.