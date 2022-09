Scoop – Lamborghini Aventador : la remplaçante de l’Aventador prend la pose

Recouvert d’un camouflage, le prototype de celle qui est chargée de remplacer la Lamborghini Aventador poursuit ses essais de mise au point. Mais les essais vont tourner court pour ce prototype qui va être contraint à stopper sur la voie publique suite à un problème technique. Cet arrêt inopiné nous permet de mieux détailler cette auto, en particulier les projecteurs à double niveau, les clignotants, les feux arrière, le capot moteur, les nombreuses prises d’air.

Munie d’une motorisation hybride rechargeable, la future Lamborghini sera moins malussée et pourra rouler en électrique. Cette motorisation se compose d’un moteur V12 entraîne les roues arrière, tandis que les roues avant sont animées par des électromoteurs (vraisemblablement un sur chaque roue). Les moteurs placés à l’avant pourront entraîner les roues avant (mode tout électrique) ou bien épauler le V12 lors des accélérations. Les deux moteurs seront associés à un différentiel actif qui passera la puissance sur les quatre roues. C’est un système électronique qui devrait être équivalent à celui utilisé par Ferrari pour sa Ferrari SF90 Stradale avec contrôle de l’angle de dérive, contrôle de la gestion de la traction électronique, gestion du couple… Il s'agit d'un super « ESP » qui permet de faire fonctionner le moteur thermique et les électriques en même temps ou de façon individuelle pour gérer au mieux la motricité.

La présence d’une motorisation hybride à de nombreux avantages comme celui de faire baisser de manière importante les rejets de CO2, mais cela a comme principal inconvénient d’augmenter le poids à cause de la présence des moteurs électriques, de la batterie, du câblage supplémentaire… Pour compenser cet embonpoint, la remplaçante de la Lamborghini Aventador fera appel à de la fibre de carbone et des matériaux légers afin que la prise de poids soit la plus limitée possible. Et pour que la nouvelle supercar de Lamborghini glisse dans l’air tout en restant bien collée à la route, l’aérodynamique sera soignée, spoiler, becquet, aileron mobile à l’arrière tout sera fait pour transformer cette auto en véritable bête de course.