La future Mercedes Classe S imaginée avec un dessin dynamique

La marque à l'étoile Mercedes intronisera très prochainement la nouvelle génération de son vaisseau amiral Classe S. Les prototypes immortalisés sur la voie publique en Allemagne par les photographes espion se séparent progressivement des masques. Il n'en fallait pas plus pour que l'artiste Kolesa donne sur la toile sa vision du modèle.

Au premier coup d'œil, la Mercedes Classe S par Kolesa affiche des lignes beaucoup plus tendues que celles de la version sortante. La dernière identité visuelle Mercedes décrite comme "sensuellement purifiée" par la firme du groupe Daimler donne à la limousine germanique des airs de CLS et de Classe A avec -bien entendu- des volumes plus importants. Des poignées rétractables sont également de la partie. À l'intérieur, les occupants bénéficieront d'un immense écran tactile sur la planche de bord.

La nouvelle Mercedes Classe S abandonnera la déclinaison longue. La firme compensera cela par une carrosserie standard un peu plus imposante dont la longueur atteindra 5,20 mètres. Du côté des mécaniques, l'électrification sera sans surprise omniprésente avec des blocs quatre, six et huit cylindres. Toutes les informations du véhicule porte-drapeau débouleront courant 2020 à l'occasion des festivités de sa présentation.