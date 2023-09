La garantie panne mécanique : quel intérêt ?

Le coût moyen des réparations d’une panne mécanique a en effet connu une hausse de +6 % en 2021, +8 % en 2022 et de +11,5 % en 2023. Ce sont surtout les interventions qui intègrent un changement de pièce comme le système de frein, les amortisseurs, la boîte de vitesses, l’embrayage, pour ne citer que ces quelques exemples, qui subissent les augmentations les plus importantes. En effet, les coûts de production des pièces s’étant envolés du fait notamment de la hausse des matières premières et de l’énergie, les équipementiers ont répercuté ces coûts supplémentaires sur leur prix de vente. Ainsi, si l’on en croit une étude menée par IDGarages, la simple réparation du système de freinage est passée en moyenne de 279 à 329 €, tandis qu’une révision générale qui vous coûtait 265 € en 2022 atteint désormais 294 € en 2023. De même, les injecteurs ont subi une hausse de +17 %, l’alternateur +3 %, quant aux réparations des serrures en cas de tentative d’effraction il faut compter +8 %.

Pourquoi souscrire une garantie panne mécanique ?

Obligatoire en France depuis 1958, l’objectif principal de l’assurance automobile est de couvrir les dommages matériels ou corporels que le véhicule peut occasionner à autrui. À la différence, la garantie panne mécanique permet la prise en charge des frais de réparations nécessaires à la remise en fonction d'un véhicule dont le dommage résulte d'une défaillance mécanique, électrique ou électronique.

Cette garantie est d’autant plus intéressante si vous conduisez un véhicule électrique où hybride. Non seulement ces voitures souffrent des mêmes maux au niveau de la climatisation, du GPS, des systèmes de freinages, etc. que leurs homologues thermiques, mais elles subissent de nombreuses pannes spécifiques liées à leurs batteries dont la réparation voire le remplacement se révèle particulièrement onéreux.

En outre si vous avez acquis un véhicule d’occasion, la question ne se pose même pas. En effet, près de 40 % des VO âgés de plus de trois ans tombent en panne dès la première année de leur acquisition.

Que couvre la garantie panne mécanique ?

La garantie panne mécanique intègre tous les éléments que la simple assurance de la voiture ne garantit pas, à savoir les aléas dus aux pannes, nonobstant ceux entrant dans la garantie « assistance dépannage » si votre contrat l’inclut.

La garantie panne mécanique couvre tous les frais de réparations nécessaires à la remise en état de votre voiture dont les dommages résultent d’une panne mécanique, électronique ou électrique. Entre dans ce cadre : le moteur (carter, culasse, etc.) mais aussi la boîte de vitesses et le pont, les composants électroniques et électriques du véhicule (GPS, calculateur, caméra de recul, etc.), le système d’alimentation (le carburateur par exemple), les systèmes d’injection mais aussi d’échappement (et notamment le FAP) et la climatisation. Elle prend toute son importance si vous avez une boîte automatique dont le remplacement ou la réparation peut dépasser parfois la valeur intrinsèque du véhicule. Attention toutefois, il est nécessaire de bien examiner la liste des éléments couverts car cette garantie peut ne concerner que les pièces préalablement listées dans le contrat.

En théorie, elle couvre donc toutes les pièces en dehors des éléments de carrosserie, des pneumatiques qui sont considérés comme des pièces d’usure et les entretiens courants (les révisions), ainsi que les pannes qui adviennent en cas d’usure telles que les disques de frein après plusieurs années d’utilisation.

Comment souscrire une garantie panne mécanique ?

Cette garantie est intrinsèque lorsque vous achetez un véhicule neuf auprès d’un professionnel. Vous bénéficiez alors de ce que l’on appelle « la garantie légale de conformité ». En cas de panne, le concessionnaire ou le garagiste est tenu de remettre le véhicule en état. Depuis le 1er janvier 2022, cette garantie est portée à un an après l’achat du véhicule. Néanmoins, cette dernière ne dure que sur une période donnée.

Vous pouvez également bénéficier de cette garantie lorsque vous achetez un véhicule pour lequel vous avez sollicité un crédit. La garantie panne mécanique vous est alors proposée – le plus souvent de manière optionnelle – lors de la signature du financement. Là encore, sa durée est liée à celle de votre crédit.

Enfin, vous pouvez souscrire cette garantie auprès de votre assureur sous forme d’une extension à votre contrat.

Dans une période d’inflation dont nous ne connaissons pas la durée cette garantie pourra néanmoins vous aider à envisager sereinement les frais de réparation de votre véhicule. Une solution qui n’est pas négligeable pour sauvegarder votre budget.

Dans quels cas ne puis-je pas souscrire ce type de garantie ?

Si votre véhicule a plus de 15 ans, plus de 200 000 km, ou s’il s’agit d’un véhicule de collection « hors d’âge », vous ne pourrez pas souscrire une garantie pannes mécaniques.

De même, si votre voiture est déjà « âgée » ou s’il a été mal entretenu, votre assureur peut appliquer un coefficient de vétusté qui correspondra à une baisse de votre indemnisation versée suite à un sinistre. Ce coefficient de vétusté est calculé en fonction de l’âge et de l’état de votre véhicule.