La Hyundai Ioniq 6 à partir de 52 200 €

Une ligne audacieuse, une puissance de 229 ch et une autonomie de 614 km, le tout pour un peu plus de 50 000 €, le programme est plutôt alléchant. Affichée exactement à partir de 52 200 €, la Hyundai Ioniq 6 est plus attractive que sa rivale la Tesla Model 3 (à partir de 53 490 €). Cette dernière va pourtant moins loin (591 km d’autonomie), mais elle est plus véloce avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 s contre 7,4 s pour la Coréenne.

Comme prévu, deux puissances sont à l’affiche : 229 ch en propulsion et 325 ch en quatre roues motrices. Mais cette dernière n’est disponible qu’en finition haut de gamme Executive vendue 65 200 €. A ce prix, l’équipement est complet avec notamment l’affichage tête haute, la caméra à 360 °, le chargeur inversé (V2L), les jantes de 20 pouces, les sièges avant électriques, la sellerie cuir, ou encore le toit ouvrant.

Le niveau de base Intuitive n’est pas avare pour autant avec l’aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul, le régulateur adaptatif, les sièges avant chauffants, l’accès et le démarrage sans clé…

Prix Hyundai Ioniq 6

Batterie/moteur Autonomie Intuitive Creative Executive 77 kWh/229 ch 614 km* 52 200 € 56 800 € 61 300 € 77 kWh/325 ch 583 km** - - 65 200 €

(*) Autonomie avec jantes 18 pouces, 545 km avec jantes 20 pouces

(*) Autonomie avec jantes 18 pouces, 519 km avec jantes pouces



Equipements Hyundai Ioniq 6