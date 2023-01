La LLD est restée stable en décembre : 28 % du marché auto

« Dans un contexte économique à la peine, le marché global automobile éprouve des difficultés à se stabiliser. En comparaison, le marché de la LLD est assez bien positionné et reprend de la vigueur », constate le Sesamlld, qui appuie son propos sur les chiffres de décembre 2022.

Le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités fait état d’une location longue durée « en bonne forme, qui a terminé l’année en maintenant ses parts de marché. » Les 51 553 immatriculations enregistrées le mois dernier ont représenté exactement 28,1 % du marché automobile. En décembre 2021, la part de la LLD était en effet assez proche, bien que légèrement supérieure (29.6 %).

En réalisant un focus plus spécifique sur le canal des flottes, on s’aperçoit que la location longue durée conserve là aussi ses positions. Et bien plus densément il est vrai (58,7 % en décembre) en raison d’une démarche de détention qui, sur le segment B2B, est ancrée de longue date.

Entre la LLD et le diesel, le désamour s’accentue

Le Sesamlld s’est intéressé parallèlement à l’évolution des modèles présents dans les parcs automobiles de ses adhérents (ALD, Arval, Leaseplan, etc.). Il observe entre autres « un mix énergétique toujours évolutif », sous l’effet des réglementations environnementales notamment.

Illustration en décembre où les véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables ont représenté 1 contrat de LLD sur 5, segments particuliers et entreprises confondus. Le corollaire le plus marquant, c’est la désaffection marquée pour le diesel, avec une chute de 8 points sur un an, passant de 39,7 % à 31,4 % des nouveaux modèles mis à la route par les loueurs.

A l’inverse, la carburation essence semble ne pas s’en sortir trop mal et incarner même à elle seule la résistance des modèles thermiques. En décembre, la gamme essence a en effet pesé pour 29,9 % du total des véhicules mis à disposition par les loueurs, soit 1,6 point de gagné en l’espace de 12 mois.

Enfin, le Syndicat note que d’autres énergies, à l’image du GPL, du GNV et du BioGNV, bien qu’encore confidentielles, sont clairement sur la montante depuis deux ans, avec désormais 1,9 % de parts de marché. C’était seulement 0,3 % en décembre 2020.