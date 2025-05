La LOA, c'est bien mais...

L’envie de changer de voiture vous titille, mais les tarifs affichés vous effraient ? Cela se conçoit parfaitement si l’on songe aux chiffres publiés dans un récent bilan par AAA data, organisme qui scrute et analyse toutes les tendances du marché automobile. Il apparaît ainsi que le prix moyen d’une électrique s’établissait en 2024 à 42 930 € et celui d’une hybride 41 403 €. C’est à peine mieux pour les modèles diesel (39 761 €), tandis que les voitures à essence, motorisation la plus répandue chez les citadines, réclamaient encore 26 774 € en moyenne.

Qui peut aujourd’hui dépenser de telles sommes dans une voiture ? Pas grand monde évidemment, et cela explique l’essor des formules de financement locatives, désignées sous les termes de location avec option d’achat (LOA) et location longue durée (LLD). En 2024, 58% des particuliers ont opté pour de telles formules, qui ne cessent de progresser année après année. Le principe consiste à financer une partie seulement du prix de la voiture, laquelle sera mise à votre disposition pour une durée qui s’établira le plus souvent à 36 mois, avec l’obligation pour vous de restituer un bien en bon état de présentation et en respectant le kilométrage prévu au départ. Vous payez l’usage et non l’usure, pour paraphraser un slogan publicitaire utilisé il y a quelques années par un constructeur.

Les avantages sont nombreux : vous roulez dans une voiture neuve, il n’y a pas forcément d’apport à verser, vous connaissez votre budget automobile par avance et toute éventuelle défaillance sera traitée dans le cadre de la garantie. Du sans souci ou presque, sachant que le loueur s’engage sur une valeur résiduelle de la voiture au terme du contrat. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’une somme que le concessionnaire vous verse au moment du retour de la voiture, mais bien de la valeur du véhicule à ce moment précis. Il s’agit donc de la somme dont il vous faudra vous départir si vous décidez finalement d’acheter la voiture, ce qui n’a guère de sens car la solution vous revient alors plus cher qu’un achat à crédit sur une voiture neuve.

Gare au trompe-l'œil publicitaire

La location comporte donc bien des attraits, mais présente tout de même un inconvénient de taille : elle revient tout de même plus cher que l’achat à crédit d’une voiture neuve que vous revendriez dans les mêmes conditions, par exemple après 3 ans et 40 000 km.

De même, nous vous invitons à vous méfier des tarifs très alléchants parfois mis en avant dans la communication des constructeurs car volontairement irréalistes : il est parfois bien difficile de respecter des formules type "40 000 km sur 48 mois", et il faudra alors s’acquitter de frais complémentaires pour couvrir le kilométrage excédentaire, de l’ordre de 45€ pour 1000 km de trop sur une citadine à 150 €, voire bien davantage, sur une routière haut de gamme.

D’autre part, ayez à l’esprit qu’une location impose de rendre une voiture en parfait état de marche et de présentation, avec des frais de remise en état salés à prévoir. Vous pourrez avoir tout intérêt à effectuer ces réparations à vos frais par un "petit carrossier" de votre connaissance avant de rendre l’auto au concessionnaire, qui vous traitera avec plus ou moins de bienveillance selon que vous repartez – ou non – sur une formule de financement chez lui.

Enfin, nous vous livrons cette petite astuce qui vous permettra de limiter les frais d’une location. Peu de temps avant le terme de votre contrat, vous pouvez tenter de revendre la voiture vous-même pour un montant supérieur à la valeur résiduelle prévue au contrat. La somme obtenue vous permettra de solder votre location et empocher la différence, laquelle pourra faire office d’apport (au moins partiel) pour un nouveau financement, à crédit ou…en location !

Tous ces conseils sont aussi valables pour l’occasion, marché qui ne connaît pas la crise. Dans son bilan 2024, l’Association des sociétés financières précise que 38% des voitures particulières d’occasion ont été financées par LOA, contre 28% en 2023.