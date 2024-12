La marque à l’étoile prévoit l’an prochain de faire bénéficier d’un restylage la Mercedes Classe C

La Mercedes Classe C est une valeur sûre pour la marque à l’étoile. Et c’est pourquoi elle bénéficie de toutes les attentions du constructeur pour qu’elle soit toujours à jour. La génération actuelle est arrivée en 2021, ce qui fait que son restylage est proche et c’est ce que confirment nos chasseurs de scoop en nous proposant des photos d’un prototype camouflé de cette familiale.

Le prochain restylage de cette auto est prévu pour la fin de l’année prochaine et pourrait bien coïncider avec l’arrivée d’une version 100 % électrique de cette familiale allemande. Pour remettre au goût du jour sa Classe C de cinquième génération, Mercedes va agrandir la calandre afin qu’elle soit proche de celle de la Mercedes Classe E, ce sera l’un des éléments modifiés les plus visibles lors de ce lifting.

Un air de Mercedes Classe E

On distingue sur le prototype de cette Mercedes Classe C restylée cette calandre agrandie, comme celle de la Classe E, mais aussi des phares intégralement repensés avec des feux de jour intégrés en forme d’étoile comme sur le concept car CLA de 2023, des feux de jour étoilés qui apparaîtront sur tous les futurs modèles et modèles restylés du constructeur allemand.

Boîte de vitesses électrifiée pour les micro-hybrides ?

Autre modification, elle concerne les rétroviseurs latéraux qui intègrent un nouveau système de caméra avec vue à 360°, de plus l'indicateur intégré dans le rétroviseur latéral a également une nouvelle forme et un nouveau design. Alors qu’au niveau de la partie arrière, si camouflage il y a, il ne protège pas grand-chose, car les principales modifications concernent la parte avant du véhicule. En ce qui concerne les motorisations, les changements pourraient concerner l’apparition d’une boîte de vitesses électrifiée afin d’effectuer des manœuvres à vitesse réduite en « zéro émission » grâce au moteur électrique intégré dans la boîte.