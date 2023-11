La marque automobile Fisker également en difficulté

Sale temps pour les nouveaux constructeurs de voitures électriques. Il y a quelques jours, l’Américain Lucid Motors dévoilait des chiffres de vente très décevants par rapport aux objectifs initiaux et des pertes financières abyssales. Chez VinFast, on perd aussi beaucoup d’argent actuellement et les ventes tardent à s’approcher des prévisions. Et c’est au tour de Fisker de publier des résultats très en-dessous des espérances de la marque et de ses investisseurs.

La marque d’Henrik Fisker, qui a déjà fait faillite par le passé à l’époque de la berline Karma hybride rechargeable, prévoyait de vendre environ 42 000 exemplaires de son nouveau SUV électrique Ocean sur l’année 2023. Après avoir déjà abaissé ces objectifs de ventes à 36 000 exemplaires au maximum, le constructeur vient à nouveau de les réduire. Désormais, il prévoit d’écouler entre 13 000 et 17 000 exemplaires seulement. Une sacrée réduction par rapport aux prévisions initiales, surtout que Fisker n’a distribué que 1 097 exemplaires de l’Ocean sur le troisième trimestre 2023 avec à date, 4 725 exemplaires du SUV électrique vendus depuis le début de sa carrière. Fisker a perdu 91 millions de dollars sur ce troisième trimestre 2023.

Un prix d’attaque assez bas et un futur modèle d’entrée à 30 000€

Le patron Henrik Fisker affirme qu’il ne s’agit que de problèmes de court terme et que la production va vite décoller. La marque vient de dépasser pour la première fois le cap des 100 voitures sorties d’usine en une seule journée d'après Reuters et s’organise actuellement pour augmenter sa production le plus vite possible. L’Ocean est disponible chez nous à partir de 43 990€ et d’autres modèles encore plus accessibles comme le Pear doivent rejoindre la gamme à partir de 2025. Fisker ne serait donc pas le plus mal loti de ces nouvelles marques électriques malgré ces mauvais résultats de 2023.