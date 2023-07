La Mazda RX-8 cabriolet refait surface

Le véhicule visible sur les images n'est pas l'œuvre d'un tuner fan de disqueuse. Non. Il s'agit bel et bien d'un projet officiel de RX-8 cabriolet signé par le constructeur Mazda pour un événement spécial. L'engin en question se dévoile du 22 juillet à fin août dans les locaux du Mazda Brand Space situé au Japon à Osaka.

La sonorité atypique du moteur à rotatif ne manque pas de chatouiller les oreilles des amateurs du genre. Combiner cela à la possibilité de tomber le haut fait figure de rêve inatteignable pour les propriétaires de RX-8. Cette voiture nourrira donc beaucoup de fantasmes avec son double bossage arrière et son toit totalement absent. Sur les photos, un arceau massif discutable sur le plan du dessin le remplace. Notez en outre la présence de places arrière situées particulièrement haut. Vous l'avez compris : à l'époque, l'idée ne prévoyait pas d'en faire un prototype de cabriolet préfigurant un modèle de série. Cette RX-8 s'illustrait effectivement lors d'une parade de célébration de la victoire de la Hiroshima Toyo Carp dans le cadre du championnat de baseball japonais. Cette ville incarnant le berceau de Mazda, l'occasion était parfaite pour inviter les joueurs à saluer la foule depuis la banquette arrière d'une voiture ouverte.

Pas de cabriolet pour la RX-8, mais est-ce bien grave ?

Pour rappel, dans les années 80, la Mazda RX-7 deuxième du nom s'animait avec des blocs atmosphérique et turbo. Sa carrosserie semblable dans une certaine mesure à celle de la Porsche 944 se présentait en coupé et cabriolet. Une configuration ensuite abandonnée sur la troisième génération FD3S positionnée de manière plus radicale avec selon les marchés ses deux places ou un habitacle 2+2, sa ligne de toit basse, son moteur biturbo 13B-REW délivrant jusqu'à 280 chevaux au Japon, ses performances de premier plan et des versions aussi rarissimes que désirables à l'image de la RX-7 Spirit R. À son remplacement en 2003 par la RX-8, les fans sont un peu déçus. Le moteur Wankel perd ses turbos afin d'améliorer la fiabilité, le look se veut moins acéré, l'intérieur plus habitable avec ses portes arrière suicide tandis que la cavalerie s'assagit à 192 puis 231 chevaux. Cela dit, nul doute que la RX-8 trouvera ses lettres de noblesse en collection avec son charme si particulier.