La Mercedes Classe E coupé restylée prend la lumière

Le spécialiste des vidéos de prototypes Mercedes WalkoART publie sur la toile sa dernière prise. Le cameraman indiscret immortaliste en effet dans son nouveau clip la version coupé de la trois volumes Classe E restylée.

Conformément à sa date de présentation assez proche, de nombreux masques ont disparu depuis sa dernière apparition devant l'objectif de l'espion. De quoi remarquer que les évolutions se concentreront sur les projecteurs, la calandre, le bouclier, le pare-chocs arrière et l'éclairage de la malle. Des jantes inédites, des nouvelles peintures et des finitions exclusives au restylage dans l'habitacle et un système d'infodivertissement MBUX complèteront l'ensemble.

Aucune information ne circule concernant sa partie mécanique. Mercedes optera sans doute pour une électrification massive de la gamme afin de répondre aux nouvelles normes gouvernementales. Rendez-vous en fin d'année pour en savoir plus.