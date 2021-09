La mortalité routière en hausse avec la reprise du trafic

Le mois dernier, 267 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. Par rapport à août 2020, c'est une hausse de 10 %. Le résultat est toutefois à nuancer. Il y avait en effet bien plus de monde sur les routes.

Selon les données du Cerema, la hausse du trafic a été de 15 % en moyenne. L'augmentation a même été de l'ordre de 30 % le week-end, preuve que les Français ont davantage utilisé leur voiture pour partir en vacances cette année.

Mais selon les mots de la sécurité routière, la circulation reste encore "nettement inférieure à celle enregistrée sur les mois d'août d'avant la pandémie". Or, par rapport à août 2019, le nombre de morts n'a baissé que de 5 %.

Si la mortalité des piétons et automobilistes recule depuis deux ans, celle des cyclistes et des usagers des nouveaux engins de déplacement motorisés (comme les trottinettes) est en hausse. Le gouvernement va devoir s'emparer de ce sujet, pour sensibiliser les différents usagers de la route. Automobilistes et cyclistes ont chacun une part de responsabilité.

Un autre aspect peut inquiéter : si par rapport à 2020, le nombre de morts augmente de 10 %, le nombre d'accidents a été stable (à 4 350). On peut donc penser à des accidents plus graves, ce qui appuierait la thèse d'une hausse des comportements les plus dangereux constatée après les périodes de confinement.