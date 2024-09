La Nissan GT-R ne respecte plus aucune norme et ça l'a tuée

On peut critiquer le design ou la masse de la Nissan GT-R de type « R35 », mais cette lourde 2+2 japonaise a vraiment compté dans l’histoire de l’automobile sportive. Arrivée en 2007 puis chez nous en 2009, elle s’est attaquée aux plus grands noms de l’industrie des sportives d’exception sans aucune honte et a même obligé Porsche à élever son jeu sur la Nordschleife avec sa 911 Turbo.

A sa sortie, la GT-R pouvait suivre les meilleures super-sportives de chez Ferrari, Aston Martin, Porsche ou Lamborghini. Certes, sa masse généreuse obligeait à faire un peu attention lors des longues séances sur circuit mais elle impressionnait vraiment par ses performances et son efficacité. Elle restait aussi relativement polyvalente avec son grand coffre et ses places arrière.

Mais alors que ses concurrentes sont toutes passées à de nouveaux modèles depuis son lancement en 2007, la Japonaise n’a fait qu’évoluer par petites touches. Jusqu’à se faire totalement rattraper par ses rivales au registre des performances, puis à ne plus pouvoir s’adapter aux normes des différents marchés.

Envoyée à la retraite par les normes

Comme l’explique le chef produit global de Nissan Pierre Loing aux journalistes anglais de Top Gear, le constructeur japonais aurait aimé la garder au catalogue encore longtemps : « elle est restée en vente pendant 17 ans et nous aurions voulu la garder encore 17 ans de plus, mais les normes internationales nous en ont empêchés », rappelle-t-il.

Elle a été boutée hors d’Europe à cause des nouvelles normes sur le bruit dès 2021, mais aussi en Australie plus tôt à cause d’une nouvelle épreuve au crash-test pour laquelle elle n’avait pas été conçue. Elle a également dû quitter le marché américain cette année mais reste vendue au Japon jusqu’en 2025.

La relève n’est hélas pas pour tout de suite, même si on évoque l’arrivée possible d’une Gt-r entièrement électrique. Entre la fin de carrière de la Skyline GT-R R34 et l’arrivée de la GT-R (R35), il avait déjà fallu attendre cinq ans à l’époque.