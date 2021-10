La (non) évolution du marché auto français en 30 ans

Si les Etats-Unis ont connu un vrai chamboulement de leur marché automobile entre 1991 et 2021, avec la disparition des berlines de marque américaine au profit des modèles asiatiques, il n'en est rien en France. Le protectionnisme tricolore pourrait même faire rêver Donald Trump qui a longtemps pesté contre les mauvaises performances de GM, Ford et Chrysler sur tout ce qui n'est pas un pick-up.

Ce graphique, issu des données de Jato Dynamics, montre l'évolution du marché automobile français en 30 ans. Ou plutôt la "non" évolution, puisque la quasi totalité du Top 10 se compose de modèles français. C'est tout juste si l'on peut observer quelques incursions, notamment de la part de Volkswagen ou Toyota.

Au delà de l'omniprésence de Peugeot, Citroën et Renault, ce sont surtout les baisses de ventes qui interpellent. Même s'il faut préciser que 1991 et 2001 étaient deux excellents crus en France, il n'empêche que la comparaison fait mal pour les constructeurs, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un paradoxe : en trente ans, le taux de motorisation des Français n'a cessé de grimper et continue aujourd'hui d'exploser. Le nombre de foyers ayant au moins une voiture atteint des sommets, et les foyers ayant au moins deux voitures sont eux aussi en hausse.