La nouvelle BMW M4 Cabriolet en fuite

Un membre du forum des fans BMW i4talk publie sur la toile des documents très intéressants à propos de la future déclinaison cabriolet de la M4. Les images donnent en effet un aperçu de ce que sera la découvrable munichoise sportive.

Les images permettent d'avoir une idée assez claire du design de la BMW M4 à toile souple puisque la trouvaille du passionné provient du site du bureau de la protection de la propriété intellectuelle en Europe. Il ne manque qu'une peinture, des jantes structurées et de la texture pour la capote pour reproduire à l'identique ce que sera la BMW M4 Cabriolet.

Du côté des mécaniques, la BMW M4 Cabriolet sera commercialisée en France avec le bloc six cylindres 3,0l de 510 chevaux. La cavalerie transitera au sol via une boîte huit vitesses et -pour la première fois- quatre roues motrices. Une version propulsion de 480 chevaux sera en outre disponible au catalogue à l'étranger. Rendez-vous en 2021 pour la présentation en bonne et due forme de cette découvrable survitaminée.