La nouvelle carte Michelin pour voiture électrique va concurrencer votre GPS

La bonne vieille carte Michelin fait de la résistance. Ses 264 références s’écouleraient en effet à environ 3 millions d’exemplaires chaque année, valeur en hausse de 9,3% en 2023. Son secret? Elle vit avec son temps, s’éloignant au fil du temps de la notion de guidage pour s’orienter vers la découverte touristique et la préparation d’itinéraires.

En témoigne sa dernière livraison, sobrement intitulée "Visiter la France en voiture électrique". Sacré programme en effet, même si le dernier pointage officiel faisait état de 133 000 bornes mises à disposition du grand public dans l’Hexagone (dont près de 10% de modèles à haute puissance permettent de recharger sa batterie en quelques minutes) ce qui permet d’envisager sans angoisse les longs parcours en itinérance.

Réalisée en partenariat avec Enedis, cette nouvelle carte Michelin répertorie quelques 1 500 sites touristiques situés à moins de 500 mètres d’une borne de recharge, parmi lesquels 1 100 sites étoilés par les Guides Michelin Voyage & Cultures (le nouveau nom du Guide vert, NDLR). Sont également indiquées les bornes de recharge ouvertes au public et identifiées près des sites touristiques, selon leur puissance et leur nombre, ainsi que les routes pittoresques permettant de profiter au mieux des paysages environnants.

A noter également, un système de QR code sur la carte censé permettre de planifier les étapes de recharges, et d’accéder aux coordonnées GPS des sites touristiques. Bref, cette carte a tout de la compagne de voyage intéressante, d’autant que son prix de vente de 7,95 € se montre plutôt alléchant. Enfin, avouons que le simple geste de manipuler sa grande carte en papier dans le monde sur-connecté qui nous entoure a quelque chose d’assez rafraîchissant. Reste juste à tout replier sans erreur ni déchirure intempestive, mais c’est une autre histoire…