La nouvelle Fiat 500 Ibrida coûtera moins de 20 000€ avec un tout petit moteur

On a beaucoup parlé récemment des mauvaises ventes de la Fiat 500 électrique, dont la production à son usine italienne a été mise en pause à de nombreuses reprises depuis deux ans pour s’adapter à une demande moins importante que prévu. On le sait, le constructeur du groupe Stellantis prévoit des solutions à ces mauvais chiffres de vente avec le développement d’une version thermique sur la base du modèle électrique, mais aussi d’un groupe motopropulseur revu pour ce dernier avec des batteries à technologie LFP afin de réduire son prix.

A l’occasion d’un entretien avec le chef des lignes de produits Fiat et Abarth Guillaume Clerc, les spécialistes d’ItalPassion ont obtenu des informations intéressantes à propos de ces deux futures 500 améliorées. La 500 Ibrida, de son côté, disposera bien d’un moteur essence de la famille Firefly sous son capot. Dans sa version atmosphérique de 1,0 litre à hybridation légère, développant 70 chevaux et 92 Nm de couple sous le capot de la Fiat Panda Classic actuelle (l’ancienne 500 Hybrid également dotée de ce moteur n’est plus commercialisée depuis quelques mois). Si ce moteur conviendra à une utilisation urbaine, il limitera les performances de la citadine et s’accouplera exclusivement à une boîte de vitesses manuelle. Permettra-t-il d’éviter le malus écologique français ? Pas sûr, sachant que la Panda Classic reçoit actuellement entre 50 et 125€ de malus selon la finition.

« Moins de 20 000€ »

D’après la même source, cette future 500 Ibrida arrivera à la fin de l’année 2025 à un prix « sous les 20 000€ » d’après l’objectif revendiqué par Guillaume Clerc. Reste à voir quel niveau d’équipement la voiture offrira à ce prix, sachant que la 500 électrique actuelle peut se montrer beaucoup plus généreuse que l’ancienne 500 Hybrid. La Panda Classic actuelle se négocie à partir de 15 900€, mais avec une dotation et une finition moins raffinées.

Quant à la 500 électrique améliorée avec ses batteries moins coûteuses, elle rejoindra le catalogue à la fin 2026 toujours d’après la même source. D’ici là, Fiat devra donc continuer de proposer de grosses remises sur la 500 électrique. Actuellement, elle a droit à 4 000€ de réduction en plus du bonus écologique de 2 000€ pour alléger son addition qui démarre au-dessus des 30 000€.