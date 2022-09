La nouvelle Moke électrique coûte très cher

Tout le monde adore la Mini Moke, cette célèbre voiture de plage conçue en 1964 par l'inventeur de la citadine Mini. Développée à l'origine pour servir de véhicule léger à l'armée britannique, cette sorte de Jeep en réduction dotée de petites roues est vite devenue incontournable dans les coins huppés de la Côte d'Azur l'été. En 2018, la société devenue Moke International avait repris la fabrication de ce modèle emblématique, mu par un nouveau moteur essence à quatre cylindres et fort d'un châssis modernisé (avec au choix une boîte manuelle ou une transmission automatique). Mais depuis 2022, la Moke est passée au 100% électrique.

Disposant d'un générateur d'une puissance de 10,8 kW (soit 14,6 chevaux), la Moke possède des batteries lithium-ion pesant 77 kilos sur la balance. Moke International annonce une autonomie de 120 kilomètres et une vitesse maximale de 80 km/h seulement (avec un 0 à 55 km/h abattu en 4,5 secondes). Même si ces chiffres de puissance et de performances se rapprochent davantage de la catégorie des quadricycles lourds, il s'agit pourtant bien d'une vraie voiture (catégorie M1) homologuée comme telle, avec tout ce que cela implique en matière de normes de sécurité et de crash-test. Pure propulsion, elle se recharge en quatre heures sur une prise classique.

Un prix élitiste

Comme la Moke thermique connue pour sa tarification élitiste, la nouvelle version électrique coûte très cher : 29 990€ en prix de base, soit 23 990€ une fois le bonus écologique de 6000€ déduit. Elle coûte donc sensiblement plus cher qu'une Dacia Spring et flirte dangereusement avec celui d'une Renault Zoé (à partir de 33 700€ avant bonus), malgré des performances plutôt au niveau d'un Renault Twizy 80 (17 chevaux, 80 km/h en vitesse de pointe, 12 300€). Il existe aussi des options comme l'auvent complet avec portes ou des éléments de personnalisation individuels. Gageons qu'on en trouvera bientôt devant les plus beaux palaces de la Côte d'Azur.