La nouvelle Toyota Prius (2023) coûte beaucoup plus cher qu'avant

Toyota vient de lever le voile sur la cinquième génération de la Prius, cette pionnière des voitures hybrides apparue en 1997 dans sa toute première mouture. Depuis le temps où la Japonaise innovait, le contexte a beaucoup changé. Non seulement sa technologie a progressé au fil des générations mais Toyota a décidé de ne plus proposer la déclinaison hybride simple, pourtant incontournable sur les précédentes moutures, sur notre marché européen : il faut désormais se contenter de la Prius hybride rechargeable, développant 223 chevaux et capable de rouler en mode 100% électrique sur plus de 80 kilomètres grâce à ses batteries lithium-ion de 13,6 kWh.

Sans surprise, le prix français de cette Prius grimpe donc en flèche. Alors que la quatrième mouture se négociait à partir de 30 400€ à son lancement en 2016, la cinquième démarre à 43 900€ dans sa finition de base « Dynamic ». A titre de comparaison, la Peugeot 308 hybride rechargeable démarre à 39 650€ dans sa version à 180 chevaux et à 46 050€ dans sa variante de 225 chevaux. A ce prix, la Japonaise possède des jantes de 17 pouces, l’écran tactile de 12,3 pouces, les sièges avant chauffants ou encore les radars de stationnement avant et arrière.

Jusqu’à 51 500€

Dans sa finition intermédiaire « Design », la nouvelle Prius coûte 46 500€ avec des équipements supplémentaires comme les jantes de 19 pouces, le volant chauffant, le toit panoramique et le hayon électrique. Le tarif grimpe à 51 500€ pour la finition « Lounge » haut de gamme avec son toit à panneaux photovoltaïques, ses sièges avant chauffants et ventilés, ses sièges arrière chauffants et ses caméras à 360 degrés. Ca commence à faire cher la Prius, même si cette dernière a heureusement progressé au niveau du style et des performances.