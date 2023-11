La nouvelle Volkswagen Passat thermique au prix de l'ID.3 électrique

Il y a quelques jours, nous essayions la nouvelle Volkswagen ID.7. Grande berline électrique du constructeur allemand, elle coûte 62 650€ en premier prix ce qui la réserve à une clientèle plutôt élitiste. La Volkswagen Passat thermique, passée à une toute nouvelle génération et désormais disponible uniquement en break, vient de dévoiler sa gamme de prix à son tour. Et si l’addition n’a jamais été aussi élevée pour la familiale allemande, elle se met exactement au niveau de la compacte électrique ID.3 dans sa version de base : 42 990€ en premier prix avec le moteur essence de 150 chevaux en finition « Passat ». Preuve que les modèles électriques restent un peu plus chers pour l’instant chez Volkswagen, même si la Passat possède à ce prix une motorisation bien moins puissante que celle de l’ID.7 (et un équipement de série moins généreux).

A noter que pour l’instant, seules les versions TSI 150 à hybridation légère et TDI 150 sont disponibles à la commande. Le reste de la gamme (y compris les déclinaisons hybrides rechargeables) n’arrivera qu’au premier trimestre de l’année 2024. Les principaux équipements des quatre niveaux de finitions proposés (Passat, Life Plus, Elegance et R-Line) sont les suivants.

Une présentation extérieure très basique en entrée de gamme

Comme vous pouvez le constater, la Passat à 42 990€ souffre d’une présentation extérieure un peu terne avec les jantes de 16 pouces et la peinture blanche de série. L’habitacle affiche une ambiance nettement plus flatteuse mais pour se configurer une Passat qui en jette un peu, il faudra au moins opter pour un autre coloris payant ou basculer sur d’autres finitions. Notez que l’addition pourra monter tout de même jusqu’à 57 290€ pour la finition R-Line avec le diesel, ce qui laisse imaginer que le prix pourra dépasser largement les 60 000€ dans les futures versions plus lourdement motorisées. Sa cousine de chez Skoda, la Superb, devrait rester à peine moins chère.