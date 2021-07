La part des voitures électriques a doublé en Europe

La crise Covid semble avoir réellement accéléré la prise de pouvoir de la voiture rechargeable en Europe. L'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) annonce en effet que la part des véhicules électriques a atteint 7,5 % (210 298 unités) au second trimestre en Europe, contre 3,5 % à la même période en 2020, alors que l'électrique avait déjà bien progressé. Pour les hybrides, la hausse est encore plus fulgurante puisque 19,3 % des nouvelles immatriculations dans l'UE étaient hybride ou hybrides rechargeables.

Le véhicule électrifié (hybride, PHEV et électrique) représente désormais environ 35 % des immatriculations en Europe. La forte poussée s'explique aussi par les constructeurs qui suppriment progressivement certains modèles 100 % thermiques et les remplacent par des hybrides. Du côté de l'électrique, là encore, l'offre se multiplie et les livraisons s'accélèrent enfin.

Tout ceci a des répercussions inévitables sur les véhicules thermiques. En un an, leur part est passée d'environ 80 % à moins de 62 %. Une chute impressionnante qui devrait s'accentuer en 2022 à mesure que les pénuries de semi-conducteurs et de certaines pièces se seront dissipées.