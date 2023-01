La Peugeot 208, la préférée des entreprises en 2022

2020, 2021, 2022… Trois saisons à faire le yoyo dans la zone rouge et trois ans de désillusion en somme, pour le marché français du véhicule d’entreprise. Selon les données de l’Arval Mobility Observatory, en effet, les volumes de mises à la route VP et VUL ont affiché une nouvelle baisse, de 12 % sur un an.

Autre statistique, encore plus parlante peut-être. Dans les flottes, on a recensé quelque 196 000 immatriculations de moins qu’en 2019, millésime qui constitue la dernière référence d’avant Covid et d’avant crise tout court…

Ceci étant, les chiffres ne traduisent pas toujours tout. Ainsi, l’émulation entre constructeurs automobiles a permis au segment B2B de maintenir un certain dynamisme en 2022. Une bonne nouvelle que l’on ressent notamment sur le canal des voitures particulières (VP), où la concurrence a une fois encore été vive, avec quinze marques représentées dans le top 30.

Le top 10 reste tricolore mais chute en volumes

Une fois n’est pas coutume, et on peut le regretter ou non, le top 10 des VP les plus immatriculées dans les parcs a été trusté par les marques françaises. Comme sur le marché automobile global, c’est la Peugeot 208 qui s’est imposée l’an dernier au service des professionnels, avec un peu plus de 29 000 unités distribuées.

Sur le podium, vient ensuite la Renault Clio, leader du segment en 2021 et un peu moins courue cette année, avec néanmoins 23 604 exemplaires au compteur. Le palmarès fourni par le Cabinet AAA Data nous apprend aussi que c’est la Citroën C3, autre grande habituée des honneurs, qui s’est emparée de la 3e place, à seulement un cheveu de la citadine sertie du losange.

Dans le reste du top 10, apparaissent pêle-mêle quatre modèles signés Peugeot (3008, 308, 2008 et 5008) et trois modèles badgés Renault (l’Arkana, la Mégane et le Captur).

La concurrence étrangère maintient sa pression

C’est seulement après cette avant-garde que le tableau s’ouvre enfin, et bien davantage. Avec des prétendants tels que le Hyundai Tucson. Le crossover sud-coréen a en effet pleinement confirmé son statut d’outsider, solide en 12e position, avec des immatriculations même légèrement supérieures à celles du palmarès 2021. Cela s’apparente à une vraie performance dans la mesure où la majorité des leaders, quant à eux, ont perdu nettement en volumes.

Derrière le Tucson, et jusqu’à la 20e place se dressent d’autres voitures produites par des constructeurs étrangers. C’est le cas de la Volkswagen Golf (13e), qui elle aussi fait mieux qu’en 2021, gagnant six places. Du côté de la Toyota Yaris, la situation est restée stable. La citadine nippone a perdu trois places mais a réalisé finalement un volume de livraisons équivalent.

Dans cet intervalle du 10 au 20e rang, on recense également la percée du Ford Kuga (31e en 2021 et 16e en 2022) et surtout l'entrée spectaculaire du nouveau Kia Sportage parmi l'élite. En 2021, la précédente génération n'était que 83e au général... On constate par ailleurs la bonne tenue du Volkswagen Tiguan, la bonne forme du jeune Tesla Model Y et le joli coup de la Fiat 500, qui gagne 4 à 5 places par rapport aux classements passés.

Dans le reste du top 30, on retiendra la relative stabilité de la Mercedes Classe A (21e) et de la Toyota Corolla (22e), l’entrée à la 26e place de la nouvelle Opel Corsa, la légère perte de vitesse de la Tesla Model 3 (bien compensée cela dit par la 19e place du Model Y). Enfin, on note la présence en force de BMW (Série 1, X3 et X1), soit, pour l'écurie bavaroise, un modèle de plus que l’an passé à ce niveau.

Top 30 des voitures particulières immatriculées dans les flottes en 2022 (Source AAA Data)