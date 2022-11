La Peugeot e-208, numéro 1 électrique chez les pros

Bien que la part de marché des véhicules tout électriques représente moins de 10 % du total des immatriculations dans les parcs d’entreprises, les modèles zéro émission connaissent néanmoins, et à l’inverse des hybrides rechargeables, une croissance non-stop (+ 22 %) depuis janvier 2022.

La progression de ce segment a même atteint des records au cours du mois d’octobre, avec plus de 57 % de hausse (VP + VUL) par rapport à octobre 2021. Aucun doute : la notion de verdissement, pour les pros, se traduit dans les actes.

La catégorie des VP est la première à récolter les fruits de ce changement de cap. L’offre de modèles se fait là de plus en plus variée, avec plusieurs catégories en lice (des citadines aux SUV en passant par les compactes) et pas moins de sept marques françaises ou étrangères représentées (de Peugeot à Volkswagen en passant par Fiat et Dacia) dans le top 10 des voitures électriques.

La Peugeot e-208, puis Tesla et Renault

Selon les statistiques publiées il y a quelques jours par l’Arval Mobility Observatory (AMO), c’est la Peugeot e-208 qui occupait à fin octobre la première place des VP neuves immatriculées au service des entreprises. La leader du tableau s'est d’ores-et-déjà écoulée à 3867 unités.

L’égérie griffée du lion apparaît notamment invaincue depuis cet été. Elle est néanmoins talonnée par deux représentants de l’Américain Tesla : le récent Model Y d’abord (3111 exemplaires), puis la berline Model 3 qui, depuis 2020, fait partie de ces opus au succès constant.

En 4e et 5e positions, on trouve à nouveau le camp français, avec deux voitures badgées Renault. Il y a la Zoé d’une part (2856 unités), celle qui fut l’une des pionnières des VP électriques il y a 10 ans. La citadine polyvalente au losange continue sa carrière sous une phase 2 visiblement plus convaincante encore. Et d'autre part, il y a la Mégane E-Tech (5e), qui quant elle réalise des débuts prometteurs avec quelque 1869 prises depuis janvier.

Dans le reste du top 10 de l'AMO, on relève la performance de la Fiat 500 (6e et 1551 unités) et de la jeune Dacia Spring, mais aussi celle du SUV Peugeot e-2008 qui se "gare" au 8e rang. Enfin, c’est la Mini Electric et la compacte allemande Volkswagen ID.3 (10e avec 712 suffrages) qui ferment ce classement provisoire des VP électriques les plus en vue dans les flottes tricolores.