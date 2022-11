La nouvelle Peugeot e-208 électrique à 40 400€ (pour l'instant)

Il y a quelques jours, Peugeot levait le voile sur la version améliorée de sa citadine e-208 électrique. Comme les récentes e-308, DS 3 E-Tense et autres Jeep Avenger, elle bénéficie d'un nouveau moteur de 156 chevaux au lieu de 136 chevaux sur l'ancienne mouture. La lionne profite par ailleurs de batteries plus généreuses, d'une capacité brute de 54 kWh (50,8 kWh en capacité nette). De quoi faire passer son autonomie maximale de 362 à 400 kilomètres tout rond d'après la norme d'homologation WLTP.

On connaît désormais le prix de cette nouvelle e-208, mais uniquement dans la finition haut de gamme GT : pour l'instant, Peugeot continue de commercialiser l'ancienne mouture sur les autres niveaux de finition (à partir de 34 800€ sur l'entrée de gamme Like) et n'a ouvert les commandes que de la version GT avec le nouveau groupe motopropulseur. Cette dernière coûte 40 400€ (avant bonus écologique), soit une hausse contenue de 400€ par rapport à l'ancienne e-208 GT. Il faudra patienter un peu plus longtemps pour connaître les prix du reste de la gamme, dont l'augmentation de prix devrait être du même niveau.

Actuellement remisée à 34 000€

Précisons qu'une remise est toujours en cours actuellement dans la gamme de la Peugeot e-208 (et jusqu'à la fin du mois de novembre), mais elle concerne uniquement les versions dotées de l'ancien groupe motopropulseur. L'entrée de gamme Like se négocie en ce moment à 34 000€ et il y a même 2 330€ de remise sur la finition Allure Pack.