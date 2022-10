Mondial de Paris (2022) - Jeep Avenger : première Jeep électrique

Vous avez devant les yeux la plus petite Jeep du marché. Son nom : Avenger. Non, il ne s'agit d'un petit clin d'œil à Marvel, puisque le groupe américain avait déjà cette appellation dans son giron d'abord un coupé de 1995 à 2000, puis une berline familiale de 2007 à 2014, qui avait été commercialisée en France notamment.

Développé à partir de la plateforme CMP qui sert également aux modèles de Stellantis tels que les Peugeot 2008, DS 3 et Opel Mokka, cet Avenger est long de 4,08 mètres de long, soit 16 centimètres de moins que le Renegade. Même s'il s'agit d'un modèle totalement nouveau, on retrouve certains traits caractéristiques de la marque à l'image de la calandre avec ses 7 barres. L'ensemble est cohérent et ne manque pas de personnalité notamment de face avec des feux de jour composé uniquement d'une barrette LED.

L'intérieur est plus standard avec une instrumentation numérique et un écran multimédia tactile de 10,25 pouces. Horizontale, la planche de bord regroupe la majorité des commandes en son centre, ce qui lui permet d'être relativement épurée. Les rangements sont nombreux dont notamment au niveau de la console centrale avec un qui se ferme de manière originale. La qualité des matériaux est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Si cette Jeep sera vendue en Europe en thermique, elle le sera uniquement en électrique en France. Pour cela, elle sera animée par un nouveau moteur électrique du groupe qui développe 115 kW (156 ch), un couple de 260 Nm, le tout est alimenté par une batterie de 54 kWh. Ce nouveau groupe moto propulseur se retrouvera aussi prochainement dans le DS3 restylée et la future Peugeot e-308. Le SUV américain sera donc plus puissant qu'un 2008 ou qu'un Mokka. Il se distinguera également par ses prestations en off road avec une garde au sol (200 mm), des angles d’attaque (20°) et de fuite (32°) spécialement étudiés ainsi que les systèmes Selec-Terrain et Hill Descent Control de série, permettant de choisir notamment différents modes de conduite.

L’autonomie annoncée est de 400 km en cycle WLTP et même 550 km en cycle urbain. Jeep annonce que l'Avenger sera capable d'accepter une capacité de recharge de 100 kW en courant continu. 24 minutes suffisent donc pour passer de 20 à 80 % de charge.

Cet Avenger arrivera en concessions en avril 2023. Les tarifs ne sont pas connus pour l'instant. Les clients peuvent d'ores et déjà pré-réserver la version exclusive 1st Edition, une version entièrement équipée disponible à partir de 249 € par mois.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac - Un design conçu pour faire des économies

Comme tout SUV qui se respecte l'Avenger dispose de nombreuses protections de carrosserie, mais Jeep annonce que ce choix a été fait également afin de réduire le budget des automobilistes lors des accrochages. Jeep estime les économies à environ 1 000 € avec des phares avant et des feux arrière encastrés et positionnés haut pour une moindre exposition aux chocs à basse vitesse. De plus, les skis de protection en polymère sont teintés dans la masse.