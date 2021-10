La Piech GT confirme son développement

Cette sportive électrique pourrait finalement ne pas être un "vaporware" comme on en voit tant dans l'automobile. Dévoilée au salon de Genève 2019, la Mark Zero a changé de nom entre-temps et est devenue GT. Le constructeur, lui, ne change pas : Piech, avec à la baguette la fameuse famille éponyme et notamment Anton, le petit-fils de Ferdinand Piech.

Leur projet a pris de l'ampleur et va désormais entamer la phase d'essais en conditions réelles. La GT conserve son architecture à trois moteurs : un à l'avant, deux à l'arrière. Malgré cette configuration généreuse et un pack de batterie en forme de "T" dont la capacité n'est toujours pas dévoilée, Piech promet un poids total sous les 1800 kg. Piech parle toutefois d'une autonomie de 500 km et d'une charge de 0 à 80 % en à peine 8 minutes. Pour afficher une telle autonomie avec une puissance dépassant les 600 ch, il y a fort à parier que le pack de batterie soit à minima de 80 voire 90 kWh.

Piech lancera la GT en 2024 en production de série, avant de développer deux autres modèles : un SUV et une berline. La production de la GT devrait atteindre les 1200 exemplaires la première année, mais Piech ne confirme pas encore le sous-traitant retenu pour l'assemblage.