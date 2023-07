La plus petite supercar du monde est électrique et coûte un million d’euros

C’était la sensation du Goodwood Festival of Speed 2022. Convoité par plusieurs constructeurs automobiles (dont Volkswagen avec l’ID.R il y a quatre ans), le record chronométrique de sa montée y a été explosé par la McMurtry Speirling, un prototype disposant d’un groupe motopropulseur électrique de 1000 chevaux aux dimensions de micro-citadine. Cette machine aux proportions intrigantes disposait à la fois d’un châssis ultraléger (environ 1000 kg) et d’un énorme ventilateur installé à l’arrière pour générer de l’effet de sol (environ deux tonnes de portance négative dès la vitesse de 0 km/h).

Un an plus tard, ce petit constructeur anglais financé par un ingénieur milliardaire anglais présente la Speirling Pure, une version en petite série de son prototype originel. Elle mesure 3,45 mètres de long, 1,58 mètre de large, 1,02 mètre de haut et développe toujours un millier de chevaux grâce à sa mécanique électrique. Elle garde aussi son ventilateur géant aux vertus aérodynamiques magiques, avec des pneus élargis par rapport au prototype originel et un châssis amélioré. McMurtry ne donne pas ses performances officielles (on sait seulement qu’elle se limite à 306 km/h en vitesse maximale) mais en théorie, elle peut battre tout ce qui possède quatre roues au chrono en ligne droite (et dans les virages sur un tour de circuit).

100 exemplaires à près d’un million d’euros

McMurtry prévoit de construire et de vendre 100 exemplaires de cette Speirling Pure, même si elle n’aura pas le droit de rouler sur la route et devra se limiter uniquement au circuit. Précisons qu’elle possède une batterie d’une capacité de 60 kWh ce qui permet, d’après le constructeur, de boucler 10 tours du circuit de Silverstone dans sa configuration la plus courte. Après, il faudra 20 minutes pour la recharger. Ce jouet de circuit hors normes peut-il se faire une place au milieu des Ferrari FXX K, Aston Martin Valkyrie AMR Pro et autres McLaren Senna GTR ? Elle a en tout cas le mérite de présenter une originalité technique maximale, même si elle ne pourra pas rouler très longtemps…