Renault en pole position à Goodwood 2022

Lancé en 1993, le Festival of speed de Goodwood (Sussex) s’est rapidement imposé comme le rendez-vous mondial de l’automobile sportive et de caractère, rassemblant chaque année plus de 600 voitures (et motos) les plus extraordinaires qui soient.

Qu’il s’agisse de modèles de course ou de route, c’est un magnifique hommage au génie humain qui s’exprime chaque année dans le domaine du Duc de Richmond (anciennement Lord March), créateur de la manifestation.

Parmi les constructeurs faisant le déplacement, Renault et Alpine ont décidé de déployer cette année de grands moyens, avec notamment la Mégane E-Tech électrique qui prendra part à la course de côte (Hill climb), parcours qu’emprunteront aussi l’Alpine A110 du Tour de Corse 1975, ainsi qu’une procession de Renault 5 Turbo Maxi Superproduction.

D’autre part, la Renault RS10 F1 de 1979, première F1 à turbo s’étant imposée en Grand Prix, sera pilotée par René Arnoux sur la piste.

Et si cela ne suffisait pas à vous donner envie de mettre le cap sur la Grande Bretagne séance tenante, notez que Goodwood sera aussi cette année l’occasion de découvrir la crème des supercars du moment dans le paddock Michelin, de célébrer les 50 ans de la la division BMW M, de voir Nigel Mansell reprendre le volant d’anciennes F1, et les pilotes moto Mick Doohan, Kenny Roberts et Kevin Schwantz rouler de concert avec Wayne Rainey, pour qui Yamaha a produit une réplique adaptée à son handicap de la YZR 500 avec laquelle il a été champion du monde en 1992. Liste loin, bien loin d’être exhaustive.