Renault 5 Prototype : le retour d'un mythe ( Présentation vidéo)

Est-il encore besoin de présenter la Renault 5 appelée également R5? Apparue en 1972, elle est avec la 4L et la 4 CV, l'un des modèles les plus populaires de la marque au losange. Et populaire est le terme exact car la R5 se devait d'être un modèle accessible et elle fut un carton commercial avec près de 5,5 millions d'exemplaires écoulés durant sa carrière. Présente au catalogue pendant près de 12 ans, elle a d'abord existé en 3 puis en 5 portes. Devant le succès, elle fut même déclinée en version sportive : les fameuses R5 Turbo et R5 Turbo 2 dont des versions (R5 Turbo Maxi) furent engagées en championnat du monde des rallyes avec au volant notamment Jean Ragnotti.

Près de trente ans après sa disparition, la voici qu'elle revient sur le devant de la scène au travers d'un concept car dénommé R5 Prototype. Luca De Meo applique donc la même recette qu'à l'époque où il était chez Fiat et avait renaître la 500. Son objectif : démocratiser la voiture électrique, ce qui avait déjà le cas en 1973 avec une déclinaison électrique méconnue.

Esthétiquement, impossible de ne pas faire la filiation avec la R5 tant ce prototype partage de nombreux points communs. Ainsi, on retrouve avec bonheur la face avant joviale avec des projecteurs géométriques, le hayon incliné ainsi que les feux anguleux. Autre lien de parenté, le profil avec des portes à faux avant et arrière particulièrement court. Mais ce n'est pas tout, pour dessiner la poupe de cette R5 Prototype, les équipes de Gilles Vidal se sont directement inspirées de la R5 Turbo, qui a fait rêver tant de passionnés. Résultats: des ailes arrière larges et galbées qui donnent indéniablement du dynamisme.

Enfin, deux autres derniers clins d'œil au passé. Le premier concerne le logo qui rappelle celui dessiné par l'artiste Vasarely. Le second porte sur le toit recouvert de tissu qui rappelle les versions découvrables de la première R5. Renault a donc fait du vintage, toutefois pour Gilles Vidal, le directeur du style Renault, "il ne faut pas en oublier certains aspects qui évoquent des souvenirs pour les gens. Ainsi, quand on regarde ce concept dans son ensemble on voit immédiatement une R5, mais ce n'est pas le cas quand on s'attarde sur les détails qui sont, eux plus modernes".

Deux concessions sont toutefois faites à la modernité : l'aération sous le capot cache la trappe de recharge et la longueur devrait atteindre les 4 mètres, loin des 3,50 m de la première.

Finalement, le seul regret réside dans le fait que l'intérieur de cette R5 Prototype soit encore secret. Manque de temps ? Envie de faire le buzz ultérieurement. Impossible à dire pour l'instant.

En revanche, et c'est une certitude, cette R5 Prototype ne restera pas longtemps à ce stade. Définitif à près de 95%, ce concept va donner naissance à coup sûr à un modèle de série. Fabriqué à Douai dans le Nord de la France dans la nouvelle entité réservée aux modèles électriques de Renault, il sera commercialisé à partir de 2023 et devrait possiblement remplacer la Zoé.