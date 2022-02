La police britannique privée de BMW parce qu'elle les fait brûler ?

Cela pourrait passer pour une blague, mais ça n'en est pas une. Selon nos confrères d'Outre-Manche Car and Driver, un nombre suffisamment important de modèles BMW appartenant aux forces de police ont pris feu, pour que les autorités décident d'interdire de continuer à les utiliser.

Et cela, sans certitude, viendrait de la façon dont elles ont été utilisées. Pas vraiment la même que celle de Monsieur tout-le-monde... En effet, ce phénomène de combustion "spontanée" apparaîtrait seulement après de longues courses-poursuites à grande vitesse avec des malfrats.

Et cela toucherait uniquement les modèles équipés du six cylindres en ligne 3.0 diesel N57, soit les modèles 330d, 530d/535d et X5 30d/35d qui sont utilisés par les forces de l'ordre anglaises. Et pas ceux qui sont utilisés par des conducteurs normaux. Ceux qui ne sont pas policiers, donc...

Le rapport de BMW précise que : "Ce problème est lié à la manière particulière dont la police utilise ces véhicules à hautes performances. Ce profil d'utilisation unique exerce une pression supplémentaire sur certains composants et, par conséquent, BMW a spécifié un programme d'entretien spécial pour ces véhicules », et d'ajouter : "Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur les véhicules civils". Ouf, sauf à conduire sa BMW équivalente à la manière des flics !

Toujours est-il que les modèles potentiellement concernés sont cloués au garage, et que certains postes les ont remplacés par des... Peugeot équipés du 1.2 Puretech 130 ch. Dont on n'est pas sûr non plus qu'il réagisse correctement dans les mêmes circonstances !

Sacré descente en gamme en tout cas.

Source : Jalopnik et Car and Driver