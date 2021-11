La première Subaru électrique bientôt dévoilée

Même si Subaru réalise deux bons tiers de son volume de vente global aux Etats-Unis, où la législation sur le CO2 et les consommations est bien plus légère qu'en Europe, il n'empêche que la marque japonaise n'aura tôt ou tard le choix : il faudra se réinventer comme les autres, et proposer une gamme de véhicules électriques.

La Solterra sera ainsi la première Subaru électrique de l'histoire... ou presque. En réalité, peu se souviennent de la R1e, cette citadine électrique dévoilée au début des années 2000 qui disposait d'une autonomie de 80 km et d'une vitesse maximale de 100 km/h. Les prémices de la batterie au lithium qui, depuis, a fait un sacré chemin.

Subaru dévoilera la Solterra le 17 novembre prochain. Le constructeur promet déjà un système à quatre roues motrices "symetrical" (bien qu'il n'y ait plus grand chose de symétrique au sens mécanique du terme, puisqu'il n'y a plus de moteur thermique, de différentiel central et d'arbres de transmission) et une garde au sol généreuse, pour une auto qui sera tout sauf une surprise.

Elle sera en effet la copie quasi conforme de la Toyota bZ4X, dévoilée récemment et développée sur la plateforme e-TNGA, commune entre les deux constructeurs. Il faudra donc s'attendre à une batterie d'environ 72 kWh, et de plus de 210 ch en quatre roues motrices. Le pavillon pourrait également être recouvert de panneaux solaires pour gagner jusqu'à 1800 km d'autonomie par an.